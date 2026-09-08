CSS recauda más de $10 millones al mes mediante pagos en línea

De acuerdo con la CSS, el sistema registra más de 7 mil transacciones mensuales , reflejando una mayor utilización de los canales digitales para cumplir con las obligaciones ante la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) supera los B/.10 millones mensuales en recaudación a través de pagos en línea, luego de 14 meses de funcionamiento de esta modalidad para el pago de planillas patronales y voluntarias mediante tarjetas de débito y crédito Visa y MasterCard.

El sistema, disponible a través de la plataforma Mi Caja Digital, ha registrado un crecimiento sostenido desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2025.

Durante el primer mes, los recaudos mediante esta modalidad fueron de aproximadamente B/.6 mil, mientras que en abril alcanzaron los B/.500 mil. Más de un año después, la plataforma procesa actualmente más de B/.10 millones cada mes.

De acuerdo con la CSS, el sistema registra más de 7 mil transacciones mensuales, reflejando una mayor utilización de los canales digitales para cumplir con las obligaciones ante la institución.

Entre los usuarios se encuentran trabajadores domésticos, quienes han efectuado más de 1,200 pagos mediante esta modalidad.

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La pasarela permite realizar los pagos desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de acudir a una agencia de la CSS. Una vez completada la transacción, el sistema actualiza automáticamente el estado de la obligación y genera un comprobante digital que también es enviado al correo electrónico registrado.

¿Cómo pagar en línea?

Los usuarios deben ingresar a Mi Caja Digital, seleccionar la opción Pago de Planilla 24-7 y completar los datos solicitados, incluyendo la información de la tarjeta y el correo electrónico.

Posteriormente, deben verificar el monto correspondiente al aviso de cobro, confirmar la transacción y recibir el comprobante digital.

La CSS indicó que continuará ampliando sus servicios digitales con el objetivo de facilitar los trámites y reducir los tiempos de espera para empleadores y asegurados.