Caja de Seguro Social habilita camas como parte de la renovación de la UCI del Complejo Hospitalario

Las obras forman parte de las estrategias de la actual administración de la CSS para modernizar la infraestructura hospitalaria, fortalecer la capacidad de atención y optimizar los servicios que reciben los asegurados.

Ciudad de Panamá/La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid avanza en un proceso de reestructuración que permitirá ampliar su capacidad de atención y mejorar el manejo de pacientes que requieren cuidados de mayor complejidad.

Como parte de la primera fase del proyecto, se habilitarán 11 camas, las cuales estarán disponibles en aproximadamente 48 horas, informó el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Marcos Young.

Durante un recorrido de inspección por las instalaciones, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que la renovación del espacio permitirá brindar una atención más fluida y reducir la necesidad de trasladar pacientes hacia otras instalaciones de salud.

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“Los cambios realizados van en beneficio directo de los asegurados, quienes merecen una atención con calidad, dignidad y calidez”, señaló Mon Vásquez.

De acuerdo con Young, una vez concluida la segunda fase de rehabilitación, el área contará con un total de 50 camas de hospitalización, lo que representará un incremento significativo en la capacidad de respuesta del complejo hospitalario frente a las necesidades médicas de la población.

Las obras forman parte de las estrategias de la actual administración de la CSS para modernizar la infraestructura hospitalaria, fortalecer la capacidad de atención y optimizar los servicios que reciben los asegurados.

Con la intervención de la UCI, la institución busca contar con espacios adecuados para atender casos que requieren un nivel elevado de complejidad médica y mejorar las condiciones tanto para los pacientes como para el personal de salud.