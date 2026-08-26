Asamblea Nacional | Caja de Seguro Social sustenta presupuesto de $8,507 millones para 2027

Según lo expuesto durante la sustentación, el presupuesto de la institución representa el 24% del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 .

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $8,507 millones para 2027, cifra que representa un aumento de $296 millones frente al presupuesto anterior.

La comparecencia del director general de la CSS, Dino Mon, y su equipo de trabajo se extendió por casi dos horas.

Según lo expuesto durante la sustentación, el presupuesto de la institución representa el 24% del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Con estos recursos, la CSS busca sostener sus operaciones durante el próximo año y garantizar la estabilidad futura de sus programas.

Mon también planteó que la aplicación de la Ley 462 ha permitido mejoras en diferentes áreas y ha contribuido a equilibrar el desempeño del resto de los programas de la institución.

Aumentará el pago de prestaciones económicas

Para 2027, la CSS deberá destinar $205 millones adicionales al pago de prestaciones económicas. De ese incremento, el 96% corresponde al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Millones de dólares, por supuesto, esto es no controlable, son las pensiones que tenemos que pagar y la gente se pensiona. Es decir, tendremos que pagar para el año dos mil veintisiete en el presupuesto unos doscientos cinco millones de dólares más en términos de prestaciones económicas, en donde el noventa y seis por ciento corresponden al programa de invalidez, vejez y muerte”, expresó Mon.

El director explicó que la institución busca contrarrestar el crecimiento de estos compromisos mediante un mejor uso de los recursos destinados a la administración y los servicios de salud.

Así que lo que hemos hecho es un esfuerzo enorme en este presupuesto por tratar de, a partir del buen uso del gasto tanto administrativo como en materia de salud, poder contrarrestar los efectos, por supuesto, del crecimiento que tienen las prestaciones económicas que no son controladas”, manifestó.

Acuerdos laborales representan parte del presupuesto

Durante la sustentación, el director de Finanzas de la CSS explicó que una parte importante de los recursos de la institución se destina a cumplir acuerdos laborales con médicos y personal de enfermería.

También se indicó que la CSS cuenta con aproximadamente 35,000 funcionarios y que el 82% del personal trabaja en áreas vinculadas con la atención.

Con información de Elizabeth González.