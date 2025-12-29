120 paquetes de arroz de presunto contrabando fueron decomisados en la zona fronteriza de Chiriquí

Realizan operativo de control en la zona fronteriza donde la Autoridad de Aduana se encarga de retener 120 bolsas de arroz de presunto contrabando, las cuales eran transportadas sin la documentación correspondiente.

Ciudad de Panamá/Los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), en la provincia de Chiriquí, lograron la retención de aproximadamente 120 bolsas de arroz de presunto contrabando, cada una con un peso de 3.74 libras, durante el operativo de control realizado en el sector de Progreso, área fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

La mercancía era transportada en una camioneta, la cual fue inspeccionada conforme a lo establecido en el artículo 1285 del Código Fiscal; los funcionarios pudieron constatar que las pacas de arroz procedían de Costa Rica y no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Tanto la mercancía como la camioneta quedaron retenidos mientras duren las investigaciones por la presunta comisión del delito de contrabando.

Posteriormente, el cargamento de arroz y la camioneta fueron trasladados a la sede regional de la Autoridad Nacional de Aduanas (ADN), en la ciudad de David, donde se dará inicio a los trámites legales y administrativos correspondientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que estos operativos forman parte de las acciones permanentes que se desarrollan en las zonas fronterizas del país, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la producción nacional para garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales y aduaneras.

