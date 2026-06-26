Unos 14 aprehendidos en operativos antidrogas en Barú

Chiriquí/Las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desarrollan la operación “Frontera sin droga”.

Las diligencias se desarrollan mayormente en el distrito de Barú, en los corregimientos de Progreso, Puerto Armuelles y Manaca.

Hasta el momento se ha aprehendido a 14 personas presuntamente relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas.

Varios de los aprehendidos mantienen antecedentes penales por delitos sexuales, hurto de auto, robo a mano armada, lesiones personales.