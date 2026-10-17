16 familias damnificadas por sismo y lluvias sobreviven en albergue improvisado en Bombachito

Ante este escenario, los afectados solicitan a las autoridades la instalación urgente de carpas más adecuadas o de un albergue que les permita resguardarse de manera segura.

Al menos 16 familias damnificadas de la comunidad de Bombachito, en Llano de Piedra, provincia de Los Santos, permanecen en un albergue improvisado, donde enfrentan condiciones difíciles debido a las lluvias y los constantes movimientos sísmicos.

Más de 70 personas se han trasladado al lugar con colchones, camas y otras pertenencias, mientras esperan una respuesta de las autoridades para contar con un sitio seguro donde permanecer. Los afectados aseguran que las carpas instaladas no ofrecen las condiciones adecuadas para protegerse de la lluvia.

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Durante la noche, el agua se filtró por las cubiertas y mojó algunos colchones, lo que obligó a varias personas a levantarse y mover sus pertenencias para evitar que se empaparan. La situación aumenta la preocupación de las familias, que permanecen expuestas a las condiciones del tiempo.

Entre los casos que requieren mayor atención está el de Rutilio Samariego, un adulto mayor de 83 años que permanece encamado tras haber estado hospitalizado durante 11 días en el Hospital Anita Moreno. Sus familiares señalan que necesita mejores condiciones mientras se define qué ocurrirá con su vivienda.

Ante este escenario, los afectados solicitan a las autoridades la instalación urgente de carpas más adecuadas o de un albergue que les permita resguardarse de manera segura. También piden apoyo para las personas adultas mayores y quienes tienen dificultades para movilizarse.