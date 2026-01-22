Unos 21 aspirantes se postulan para ocupar la subcontraloría tras la renuncia de Elí Felipe Cabezas

La elección del subcontralor es uno de los cargos de mayor relevancia que debe elegir la Asamblea.

Panamá/Un total de 21 ciudadanos formalizaron su postulación para ocupar el cargo de subcontralor general de la República, en un proceso que se activa luego de la renuncia del exfuncionario Eli Felipe Cabezas, quien dejó el puesto en septiembre del año pasado.

El pasado 12 de enero, el pleno legislativo aprobó la resolución que abrió oficialmente el proceso de convocatoria y postulación para llenar la vacante, dando inicio a una de las designaciones clave dentro del sistema de fiscalización del Estado, que se encuentra en manos de la Asamblea Nacional.

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política, que faculta a la Asamblea Nacional como primer órgano del Estado para nombrar al contralor y al subcontralor general de la República.

Entre los aspirantes figuran abogados, economistas y profesionales de distintas trayectorias, quienes entregaron sus expedientes dentro del período establecido y quedaron oficialmente inscritos en el proceso.

Se trata de:

Manuel De Jesús Morales Salazar Adolfo Antonio Melo González Eustorgio Enrique Otero Castillo Yailese Del Carmen Quintero Olmos Joel Enrique Caballero Lorenzo Raúl Díaz Martínez Francisco Adolfo Mendizábal Palma Alejandro Aragón Moscoso Francisco Javier Campos Martínez Brenda María Valderrama Carlos Antonio Carrasquilla Zamora Oliver Enrique Serrano Espinosa José Rolando González Chang Omar Virgilio Castillo Rodríguez Lilia Liao Chang Juan Carlos Del Cid César Augusto Contreras Fajardo Omar Enrique Gómez Mercado Jorge XI Olivardia Macías Erika Yared Flores De La Rosa Arturo Amado Pérez Pinzón.

El diputado Ernesto Cedeño confirmó que actualmente se encuentra en curso la fase de revisión de los documentos presentados. “Estos son los candidatos para el cargo de subcontralor. Estoy en el proceso de revisión de la documentación entregada. La próxima semana debería ventilarse el tema en la Comisión de Credenciales”, señaló.

Será precisamente esta comisión legislativa la encargada de evaluar las postulaciones antes de que el tema avance al siguiente paso dentro del Órgano Legislativo, en un proceso que definirá quién ocupará una posición estratégica en el control y fiscalización de los fondos públicos del país. El actual contralor es Anel Flores.