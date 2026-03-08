Más de 27 mil estudiantes ingresarán por primera vez a tres universidades del país en 2026

Udelas anunció la apertura de la nueva carrera de Bioinformática, convirtiéndose en la única universidad en Panamá en ofrecer este programa.

Panamá/Las universidades del país se preparan para iniciar el nuevo período académico 2026 con la llegada de más de 27,700 estudiantes de primer ingreso a tres de las principales instituciones de educación superior.

Se trata de la Universidad de Panamá, que recibirá alrededor de 17 mil estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad Tecnológica de Panamá más de 7,700 y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), donde ingresarán 3 mil estudiantes por primera vez.

Por ejemplo, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, este nuevo ciclo académico representa una oportunidad para fortalecer la formación profesional y el desarrollo del país.

“Recibir a más de 3,000 nuevos estudiantes es una muestra de la confianza que la sociedad panameña deposita en Udelas. Nuestro compromiso es formar profesionales con alta calidad académica, sensibilidad social y competencias acordes a los desafíos actuales”, dijo.

Udelas anunció la apertura de la nueva carrera de Bioinformática, convirtiéndose en la única universidad en Panamá en ofrecer este programa.

La bioinformática integra áreas como biología, informática, estadística y análisis de datos, lo que permite estudiar información genética y biomédica con aplicaciones en investigación científica, medicina personalizada, biotecnología y salud pública.

Con la llegada de miles de nuevos estudiantes, las universidades del país se preparan para iniciar un nuevo período académico marcado por la ampliación de la oferta educativa y la formación de profesionales para los retos actuales.