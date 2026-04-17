Más de 3 mil estudiantes participan en feria de orientación vocacional en Ciudad del Saber

Los participantes pueden conocer la oferta académica de carreras técnicas y profesionales, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Ciudad de Panamá/Con entusiasmo y expectativas sobre su futuro académico y profesional, más de 3 mil estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de la ciudad capital, así como de Tortí (Chepo) y la provincia de Colón, participaron en la II Feria de Orientación Vocacional y Profesional, desarrollada en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber.

La viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, destacó el interés mostrado por los jóvenes y explicó que, gracias a la alianza entre el Ministerio de Educación y la fundación Tu Carrera, a través de la Dirección Nacional de Orientación, los estudiantes tienen acceso a pruebas vocacionales y a un recorrido por estands de universidades e institutos superiores.

En estos espacios, los participantes pueden conocer la oferta académica de carreras técnicas y profesionales, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre su futuro.

“Esta dimensión vocacional me entusiasma profundamente, porque al recordar nuestros tiempos reconocemos lo difícil que era tener una orientación adecuada. Por ello, buscamos brindar a los estudiantes todas las herramientas necesarias para que puedan elegir de manera acertada su carrera profesional”, expresó de Cotes.

Entre los asistentes, Ana García, estudiante de bachillerato en Comercio, calificó la experiencia como “fabulosa” y valoró la calidad de las propuestas presentadas: “Me gusta porque nos facilitan el transporte y tenemos tiempo suficiente para recorrer y analizar las distintas opciones de estudio antes de graduarnos”.

Por su parte, el director general de Educación, Edwin Gordón, manifestó su satisfacción por los resultados de esta segunda edición del evento, al indicar que la asistencia superó las expectativas y que la feria ha sido un rotundo éxito.

La actividad educativa continuará este 18 de abril con una programación que incluye talleres, orientación especializada, opciones de financiamiento y promociones académicas. Además, cuenta con la participación de universidades nacionales e internacionales, institutos técnicos y una variada oferta de estudios de postgrado, maestrías y diplomados.