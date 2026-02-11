30 años de espera: Inauguran puente zarzo sobre el río Pacora en San Martín

Por años, los moradores de San Miguel enfrentaron serias dificultades para cruzar el río Pacora, sobre todo en época lluviosa, cuando debían esperar varias horas a que el nivel del agua descendiera para poder trasladarse a sus hogares o salir de la comunidad.

La mañana de este miércoles fue inaugurado un nuevo puente en la comunidad de San Miguel, en el corregimiento de San Martín, sobre el río Pacora arriba, una obra largamente esperada por los residentes de la zona durante más de tres décadas.

La inauguración estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien remarcó la importancia de esta infraestructura para mejorar la movilidad y seguridad de las comunidades rurales, especialmente durante la temporada de lluvias.

El puente, de tipo zarzo, cuenta con una longitud de 33 metros y está equipado con 25 barandales metálicos, además de mallas de protección, lo que garantiza un tránsito seguro tanto para los residentes como para los estudiantes del área.

“Son obras pequeñas en monto, pero gigantes en beneficio para las comunidades. Traen progreso y salvan vidas. Estos puentes tipo zarzo y bailey son los que más disfruto inaugurar, al ver la felicidad de la gente”, expresó Andrade.

Por años, los moradores de San Miguel enfrentaron serias dificultades para cruzar el río Pacora, sobre todo en época lluviosa, cuando debían esperar varias horas a que el nivel del agua descendiera para poder trasladarse a sus hogares o salir de la comunidad.

“Nosotros nos criamos aquí y teníamos que cruzar el río hondo a caballo o esperar a que bajara. Así lo hicieron mis hijos y mis nietos, los vecinos con los hijos. Ahora con este puente se acabaron las preocupaciones”, relató un residente.

Otro morador recordó los riesgos constantes que representaba el cruce del río, al que describió como uno de los más peligrosos del país, señalando que ha cobrado numerosas vidas a lo largo de los años. Además, mencionó emergencias médicas, accidentes y casos de mordeduras de culebras que se agravaban por la imposibilidad de cruzar el río cuando estaba crecido.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto fue construido en los últimos meses y representó una inversión aproximada de 115 mil balboas.

