Más de 30 mil estudiantes participarán en Juegos Intercolegiales y Copa de Fútbol del Meduca

Estas competencias forman parte del camino hacia los Juegos Codicader Honduras 2026 , donde Panamá buscará destacar a nivel regional.

Con una participación histórica de más de 30 mil estudiantes, el Ministerio de Educación (Meduca) lanzó oficialmente los Juegos Intercolegiales y la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol, iniciativas que buscan fortalecer el talento deportivo, la disciplina y la convivencia entre alumnos de todo el país.

Estudiantes de las 16 regiones escolares se preparan para esta fiesta deportiva que promueve no solo la competencia, sino también valores como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad.

Durante el lanzamiento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que los jóvenes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en distintas disciplinas, comenzando con el fútbol, cuyo pitazo inicial será el próximo 11 de mayo.

“Los estudiantes no solo competirán, también demostrarán valores fundamentales para su formación integral”, subrayó.

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Deporte como semillero de talento

La Copa Intercolegial de Fútbol marcará el inicio del calendario deportivo, mientras que los Juegos Intercolegiales arrancarán el 22 de julio, incluyendo 11 disciplinas como béisbol, futsal, softbol, voleibol de playa, natación, ajedrez y atletismo.

Estas competencias forman parte del camino hacia los Juegos Codicader Honduras 2026, donde Panamá buscará destacar a nivel regional.

El estudiante Icker Martínez, del Instituto América, resaltó el nivel competitivo que se espera.

“Hay muchas escuelas con talento. Será un torneo con técnica, lucha y también diversión, donde conoceremos a deportistas de otras regiones”, comentó.

Por su parte, Jaime Penedo destacó que este tipo de iniciativas son clave para el desarrollo deportivo del país.

“Los juegos intercolegiales crean una estructura y motivan a los jóvenes a competir y superarse. El semillero del deporte nacional está en las escuelas”, afirmó.

Con estas actividades, el Meduca reafirma su apuesta por el deporte como una herramienta para formar ciudadanos íntegros, capaces de enfrentar desafíos, convivir en armonía y construir un mejor futuro.