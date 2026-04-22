A 35 años de la tragedia en Bocas del Toro: El terremoto que dejó una veintena de muertos y miles de damnificados

A más de tres décadas de esta tragedia, el terremoto sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la región ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Bocas del Toro/Este 22 de abril se cumplen 35 años del terremoto de Bocas del Toro de 1991, un evento que marcó la historia de Panamá por su magnitud, consecuencias humanas y materiales.

El sismo, con una magnitud superior a 7.4 en la escala Richter, tuvo su epicentro en Limón, Costa Rica, y fue percibido en una amplia zona de la región, desde Tegucigalpa hasta la ciudad de Panamá.

Su impacto dejó al menos 23 personas fallecidas, más de 550 heridas, 1,040 viviendas destruidas y alrededor de 5,550 damnificados, principalmente en la provincia de Bocas del Toro.

La emergencia no terminó con el evento principal.

El 3 de mayo de 1991 se registró una réplica de magnitud superior a 5.9, lo que incrementó la preocupación entre la población afectada y complicó las labores de recuperación.

A más de tres décadas de esta tragedia, el terremoto sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la región ante eventos sísmicos de gran magnitud. El director del Sistema Nacional de Protección Civil ha reiterado la importancia de fortalecer la preparación ante desastres, así como de mantener planes de respuesta actualizados y una cultura de prevención en la ciudadanía.

El llamado se mantiene vigente: construir mejor y reforzar las medidas de preparación ante emergencias debe ser un esfuerzo continuo y permanente, con el objetivo de reducir riesgos y proteger vidas ante futuros eventos naturales.

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