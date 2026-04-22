El primer panameño en entrar al Salón de la Fama de la Medicina en EEUU participará en el Datatón de Panamá

Moreno Franco destacó que este tipo de iniciativas buscan acercar la innovación tecnológica a países de la región.

El médico panameño Pablo Moreno Franco se convirtió en el primer latino en ingresar al Salón de la Fama de la Medicina en Estados Unidos, un reconocimiento que resalta su trayectoria y aportes en el campo de la salud a nivel internacional.

En Noticias AM compartió detalles sobre los avances en inteligencia artificial aplicados a la medicina y su impacto en los sistemas de salud. Moreno Franco explicó que actualmente estas herramientas ya están siendo utilizadas en hospitales para mejorar la atención de los pacientes.

El especialista, quien labora en la Clínica Mayo en Florida, señaló que la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos y generar alertas que ayudan a los profesionales de la salud a tomar decisiones más oportunas, especialmente en casos complejos como la detección temprana de fallas renales o multiorgánicas.

Sin embargo, también hizo énfasis en la importancia de utilizar estas herramientas con criterio.

En ese contexto, anunció que participará en la primera conferencia Datatón en Panamá, un maratón académico y tecnológico que reunirá a estudiantes de medicina, profesionales de la salud y expertos en ciencias computacionales para trabajar en la solución de problemas clínicos reales.

"Hay herramientas que ayudan a resumir los casos clínicos o ayudan a orientar al proveedor de salud en cierta dirección. Así que esa es la forma más tangible donde ya esa herramienta está ayudando a resumir los casos y ayudarnos a hacer lo mismo o más eficientes en el mismo tiempo", explicó.

El evento se desarrollará en el hotel Sortis y contará con la participación de 10 equipos que trabajarán con bases de datos provenientes de Argentina, Colombia y, por primera vez, de Panamá. Según explicó, estos datos han sido anonimizados para proteger la identidad de los pacientes.

Moreno Franco destacó que este tipo de iniciativas buscan acercar la innovación tecnológica a países de la región.

El especialista se refirió al desafío que enfrentan los sistemas de salud en América Latina ante la escasez de médicos especialistas, señalando que, si bien la inteligencia artificial no reemplaza a estos profesionales, sí puede contribuir a mejorar la eficiencia en la atención, sin embargo, recalcó que el principal objetivo de este evento es comprender el pensamiento crítico antes de aplicar las herramientas.

"No todo se puede automatizar, no todo necesita inteligencia artificial", puntualizó.

Reiteró que el uso de la inteligencia artificial debe ser estratégico y complementario dentro de los procesos médicos.

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