Más de 400 libras de carne decomisadas durante la peregrinación en Atalaya

Durante los operativos diurnos y nocturnos, el Minsa verificó un total de 84 puestos de venta y supervisó a 262 manipuladores de alimentos .

Atalaya, Veraguas/Durante los días de la peregrinación al Nazareno en Atalaya, la autoridad sanitaria ha decomisado más de 400 libras de carne de puestos de venta de alimentos que no cumplían con la cadena de frío, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la noche del jueves 19 de febrero, se habían retirado del mercado 362 libras de carnes, incluyendo res, puerco y hamburguesas, tanto cocinadas como almacenadas, debido a que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes. Las autoridades instaron a los vendedores a preparar únicamente los alimentos que se consuman durante el día, garantizando así la seguridad alimentaria de los peregrinos.

Durante los operativos diurnos y nocturnos, el Minsa verificó un total de 84 puestos de venta y supervisó a 262 manipuladores de alimentos. Como resultado, a tres personas se les impusieron multas por no portar el carné sanitario, ya sea porque estaba vencido o porque estaban vendiendo sin el documento correspondiente.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará con las inspecciones y evaluaciones durante el resto de la peregrinación, a fin de proteger la salud de los miles de asistentes que cada año acuden a dar gracias y cumplir mandas ante la imagen del Nazareno.

Puedes leer: Tradición y gratitud: fieles regresan a Atalaya para honrar al Nazareno

Con información de Ney Abdiel Castillo