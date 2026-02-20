Tradición y gratitud: fieles regresan a Atalaya para honrar al Nazareno

El domingo, el clero panameño presidirá la misa principal, seguida de la tradicional procesión, en la que se prevé la participación de miles de peregrinos.

Atalaya, Veraguas/La señora Cristina Ramos, de 90 años, llegó a Atalaya, en la provincia de Veraguas, acompañada de sus hijas, para visitar la imagen de Jesús Nazareno, tras varios años sin poder peregrinar. La familia expresó su alegría por regresar al poblado, agradecer los favores recibidos y participar de las actividades religiosas que se celebran cada año.

“Teníamos cinco años de no venir, y para mí era un gran anhelo volver”, relató Luz Ramos, hija de Cristina. Por su parte, la señora Cristina aseguró que cada vez que visita al Nazareno se siente mejor e incluso percibe alivio en los dolores de su cuerpo.

Como la familia Ramos, cientos de personas provenientes de distintos puntos del país acuden anualmente a Atalaya para dar gracias y cumplir mandas ante la venerada imagen de Jesús Nazareno.

Ayer se celebró la misa de unción de los enfermos, mientras que para este sábado se esperan otras eucaristías de gran importancia. El domingo, el clero panameño presidirá la misa principal, seguida de la tradicional procesión, en la que se prevé la participación de miles de peregrinos.

La visita de Cristina Ramos y su familia refleja la devoción que mantiene viva esta tradición religiosa en la provincia de Veraguas, que cada año reúne a feligreses de todo el país para honrar al Nazareno y fortalecer la fe.

Con información de Ney Castillo