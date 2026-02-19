Emotiva misa por los enfermos congrega a devotos en Atalaya de Veraguas

El próximo domingo se celebrará la eucaristía y la procesión en este poblado que acoge a miles de peregrinos.

Atalaya, Veraguas/En el marco de la peregrinación anual en honor a Jesús Nazareno, se llevó a cabo una emotiva misa por los enfermos que congregó principalmente a adultos mayores, quienes participaron con profunda fe en la ceremonia celebrada en Atalaya de Veraguas.

El momento más destacado de la Eucaristía fue la unción a los enfermos, acompañada de oraciones por la sanación de los asistentes y de sus familiares. La misa generó un ambiente de recogimiento y esperanza, según relataron los devotos presentes.

“Es una misa muy emotiva, la vivimos, sentimos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Teníamos fe de que el Señor puede sanar, como cuando estaba físicamente vivo, y realmente vi esa presencia de Dios en cada persona que estaba participando de la Eucaristía”, expresó Argelia Atencio, devota del Nazareno.

Eda de Montoya, otra participante, comentó: “Es como liberar todas esas enfermedades que tuvimos. Estoy contenta porque me voy feliz a mi casa”.

Por su parte, Audilio Aguilar Aguilar, obispo de la Diócesis de Santiago de Veraguas, destacó la importancia de la misa: “Muchos piensan que la gente está en carnaval, pero aquí hay personas cuidando a los enfermos y en situaciones difíciles. Ellos están aquí hoy, y por ellos oramos”.

La peregrinación continuará este viernes con la misa de los jóvenes, que iniciará con una caminata desde Santiago hasta culminar en el parque de Atalaya. Estas celebraciones reflejan la devoción y la fe de la comunidad hacia Jesús Nazareno en esta tradición anual.

Con información de Ney Abdiel Castillo