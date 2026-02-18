Cientos de familias llegan a Atalaya para agradecer a Jesús Nazareno

Entre esas historias destaca la de Jesús, un niño de 11 años cuyo nacimiento estuvo marcado por un embarazo de alto riesgo. Sus padres, en medio de la incertidumbre, lo encomendaron a Jesús Nazareno y prometieron que, si todo salía bien, lo llevarían cada año en peregrinación.

Atalaya, Veraguas/Cada año, cientos de historias de fe y devoción se escriben en Atalaya, en la provincia de Veraguas, durante la tradicional peregrinación en honor a Jesús Nazareno. Entre promesas, sacrificios y agradecimientos, miles de fieles llegan hasta el santuario para renovar su compromiso espiritual.

El niño nació sin complicaciones y fue nombrado Jesús, en honor al santo. Desde entonces, ha peregrinado junto a su familia durante 11 años consecutivos, como parte del cumplimiento de aquella promesa.

Cada año, Jesús camina hasta el templo como muestra de gratitud. Incluso manifestó su deseo de que, en futuras peregrinaciones, el trayecto sea más largo, reafirmando su compromiso con la tradición familiar.

La madre del niño aseguró que prácticamente desde su nacimiento han mantenido viva esta promesa. “Vamos para 11 años ya con él en esto”, comentó, resaltando que la peregrinación forma parte esencial de la vida familiar. Historias como esta se repiten cada año en Atalaya, donde familias enteras recorren kilómetros para agradecer favores recibidos, pedir salud o renovar su fe.

Con información de Ney Castillo