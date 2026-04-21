Más de $800 mil en créditos reactivan la producción de cebolla en Coclé, pero persisten retos del sector

La cebolla sigue siendo un producto estratégico: el consumo nacional ronda los 50 mil quintales mensuales y genera un movimiento económico estimado en B/.20.1 millones. Aun así, productores advierten que el acceso al financiamiento, aunque clave, no resuelve problemas como la competencia de importaciones, el acceso a mercados y la infraestructura.

Coclé, Panamá/Con una inversión de B/.832, 300, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) otorgó financiamiento a 74 pequeños productores de cebolla en la provincia de Coclé, en un intento por dinamizar uno de los rubros agrícolas más sensibles para el consumo nacional.

Los préstamos, dirigidos principalmente a agricultores del distrito de Natá, considerado el corazón cebollero de la provincia permitieron la siembra de cerca de 60 hectáreas en el ciclo agrícola 2025-2026. Según datos oficiales, la cosecha ya arrancó con buen ritmo, en medio de expectativas por garantizar el abastecimiento del mercado local.

El financiamiento fue utilizado para cubrir costos clave como semillas, insumos y sistemas de riego, bajo condiciones preferenciales que incluyen tasas bajas y períodos de gracia ajustados al ciclo productivo. A esto se suma el acompañamiento técnico en campo, una práctica que productores consultados consideran necesaria, aunque insuficiente frente a los desafíos estructurales del sector.

El gerente regional del BDA en Coclé, René Camargo, instó a más agricultores a acercarse a las oficinas en Natá y Penonomé para acceder a este tipo de créditos. Sin embargo, en el campo persisten dudas sobre la capacidad de pago, especialmente ante la volatilidad de precios y los costos de producción.

La cebolla sigue siendo un producto estratégico: el consumo nacional ronda los 50 mil quintales mensuales y genera un movimiento económico estimado en B/.20.1 millones. Aun así, productores advierten que el acceso al financiamiento, aunque clave, no resuelve problemas como la competencia de importaciones, el acceso a mercados y la infraestructura.

Este impulso crediticio forma parte de un proceso de reestructuración del banco estatal, alineado con las directrices del presidente José Raúl Mulino, quien ha planteado fortalecer el apoyo a micros y pequeños productores.

En el terreno, la cosecha ya está en marcha. El verdadero desafío será si ese respaldo financiero logra traducirse en estabilidad para quienes, temporada tras temporada, sostienen la producción agrícola del país.