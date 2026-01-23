Más de 9,000 productos falsificados incautados en residencias de Bethania

Un total de mercancía presuntamente falsificada, valorada en aproximadamente 95 mil dólares, fue decomisada durante la Operación Marca Falsa, desarrollada por la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en dos residencias ubicadas en el sector de Villa de Las Fuentes, en el corregimiento de Betania, donde fue aprehendida una mujer de 32 años de edad.

Te puede interesar: Fiscalía investiga asalto en barrio El Carmen que provocó pánico y reclamos por falta de seguridad en David

Durante la operación, las autoridades ubicaron 9,382 artículos, entre ellos calzados, prendas de vestir, gorras y otros accesorios, los cuales fueron incautados como parte de la investigación por presunta falsificación de marcas.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de esta actividad ilícita y la posible vinculación de otras personas.