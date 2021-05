Advierten que la raíz del problema en Panamá es 'la falta de criterio' para elegir gobernantes

Los ministerios de Economía y Finanzas y Salud han reiterado el mal estado en el que se encuentran las finanzas para hacer frente a los gastos que se generen.

El integrante del Movimiento Conciencia Ciudadana, Cristian Ábrego, afirmó que la raíz del problema tiene que ver con la falta de criterio y pensamiento crítico a la hora de elegir a los gobernantes y por eso terminan llegando, tanto a la Asamblea Nacional (AN), como al Ejecutivo, personas que no necesariamente están utilizando bien los recursos para resolver los problemas estructurales del país, sino al corto plazo y muy individuales.

Lo anterior se da porque al momento de votar por los políticos, se termina votando por el que más regala y por eso se termina eligiendo al que más roba o el que no ahorra.

Por otra parte, dijo que los ciudadanos se han acostumbrado al sistema y a ver que las autoridades no hacen un buen uso de los recursos del Estado y no salen a protestar porque piensan que "siempre será igual y nadie lo podrá cambiar".

Abrego afirmó que el problema también está en la manera en la que se escogen a las autoridades como el contralor o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aunque se den procesos, nunca terminan en condena y si no hay certeza del castigo no hay justicia y sin justicia no existe la democracia.

Manifestó que Panamá está muy lejos de lograr lo que Colombia con la participación ciudadana porque no se termina de entender que detrás de cada escándalo de sobrecostos, se escapa toda la plata que se puede usar para invertir en educación, transporte, salud o seguridad.

Afirmó que es incómodo escuchar al ministro de Economía y Finanzas [Héctor Alexander] decir que hay un incremento de planilla cuando en el mes de octubre pasado aprobó un crédito adicional por varios millones de dólares para pagar la planilla 002 de la AN .

Ábrego consideró que el ministro Alexander "es un hipócrita" cuando participó en la aprobación de fondos para el pago de la misteriosa planilla.

Agregó que toda la clase política no tiene conciencia del uso de los recursos del Estado y el manejo de los fondos públicos y además los ciudadanos que suelen votar por la persona que más regala.

Manifestó que no hay en Panamá personas pensando en la creación de políticas públicas para resolver el problema a largo plazo.