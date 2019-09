Con 38 votos a favor y 18 en contra se le dio luz verde el proyecto, donde se excluyó dentro del ente rector a un representante de la Asamblea.

El diputado independiente Gabriel Silva lamentó en redes sociales que no se aprobara la propuesta de inhabilitar, no sólo a empresas condenadas, sino también a las que lleguen a acuerdos judiciales.

"Lastimosamente no pasó la propuesta de inhabilitar en APP no sólo a empresas condenadas, sino también a quienes lleguen a acuerdos judiciales. En Panamá no hay empresas condenadas por corrupción, pero sí muchas con acuerdos (ejemplo: Odebrecht)", destacó en Twitter el diputado Silva.

El diputado Edison Broce también mostró su descontento, ya que no se hicieron los correctivos a la ley.

"No debe haber lugar para empresas condenadas por corrupción. Lamentable que se pierda la oportunidad de hacer los correctivos a las lagunas legales existentes. Hoy pierde el pueblo panameño", afirmó Broce.