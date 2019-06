Autoridades exhumarán cuerpo de bebé fallecido en la comarca

Las extrañas condiciones en las que murieron hicieron que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio.

A inicios del próximo mes, uno de los cuerpos será exhumado por las autoridades.

La muerte de unos gemelos que nacieron de 7 meses de gestación en la comarca, es el caso investigado por el Ministerio Público. Lamentablemente, solo vivieron un mes. Su padre denunció que fueron al centro de salud de Chichica y Sitio Prado en busca de ayuda médica, pero no fueron atendidos.

“Decían que no había cupo. Decían que íbamos muy tarde y que fuéramos la próxima semana. Viajo una hora y media con dos bebés y no los atendieron”, relató Eleuterio Carrera, padre de los gemelos.

La próxima semana, el Ministerio Público exhumará el cuerpo de uno de los bebés para realizar las pruebas necesarias.

“Lo que sorprende es qué teniendo las infraestructuras, llegando a un puesto de salud dónde un promotor lo orientó para que fuera a Llano Ñopo, no haya tomado la decisión de ir allá y ver qué pasaba. Para que fuera evaluado por un médico y ver las condiciones que tenían los bebés”, cuestionó Rolando Ábrego Morales, personero de Tolé.

Muchos niños han muerto por falta de atenciones básicas y medicinas apropiadas. Algunos optan por la atención botánica y medicina tradicional, porque no encuentran lo que buscan en los centros y puestos de salud.

“Solo se logró realizar un levantamiento de los infantes que fallecieron en la comarca. Nos queda pendiente la exhumación en el sector de Sitio Prado. Esa diligencia es la que nos va a dar mayores explicaciones de qué fue lo que pasó con la infante”, señaló Braulio Jiménez.

Los familiares de los bebés quieren que el caso se aclare y que la muerte de los gemelos sea un ejemplo de lo que no se debe repetir en la comarca.

“Llegan pacientes graves y no hay médicos. Si hay médicos, no hay medicinas. Si hay medicinas, no hay como tratarlos. A veces las madres de familia usan medicina botánica”, comentó Lenin Javilla.

“La administración de medicinas tradicionales a niños tan pequeños tal vez no sería lo ideal, pero lo toman como parte del tratamiento que dan a miembros de la comunidad”, apuntó Barry Arce, del Ministerio de Salud.

Familias humildes buscan en los puestos y centros de salud una esperanza de vida para sus hijos y para ellos. Cuando salen de las montañas es por urgencias reales, pero se encuentran con una red de salud poco adecuada para las necesidades de los pacientes.