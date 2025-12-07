Ulloa llama a Panamá a una 'conversión real' y a despertar a la justicia en el segundo Domingo de Adviento

Durante la misa del Segundo Domingo de Adviento, el arzobispo José Domingo Ulloa exhortó a los panameños a vivir una Navidad centrada en la conversión, no en el consumismo, recordando que “la verdadera celebración nace en un corazón dispuesto a dejarse transformar por Dios”.

Ante los feligreses reunidos en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, y quienes siguieron la transmisión dominical, Ulloa explicó que el tiempo de Adviento es un llamado urgente a “despertar espiritualmente” y preparar el corazón como el verdadero pesebre donde Dios quiere nacer.

“La Navidad no se celebra consumiendo, sino convirtiéndonos”

Inspirado en el mensaje del Evangelio y en la figura de Juan el Bautista, el arzobispo destacó que la palabra de Dios puede incomodar porque “es un despertador espiritual” que invita a revisar la vida con sinceridad.

“Convertirse es dejar que Dios reoriente el rumbo de nuestra vida. No se trata de limpiar ventanas, sino de limpiar el corazón”, afirmó Ulloa, subrayando que la navidad auténtica no depende de compras o adornos, sino de gestos de conversión interior.

El arzobispo explicó que la conversión implica reconocer lo que está torcido y permitir que Dios “enderezca” actitudes como el rencor, el egoísmo, el orgullo y la tristeza.

Llamado a una “conversión social” para Panamá

Ulloa insistió en que el Evangelio no pide solo una conversión individual, sino también un cambio comunitario y social. “Panamá también estás llamado a despertar”, dijo, pidiendo justicia verdadera, transparencia, solidaridad y especial atención a los más vulnerables. “Un país se transforma cuando sus hijos permiten que Dios nazca en su corazón”, reiteró.

Reconocimiento a los 50 años del ISA y llamado a apoyar la Teletón 2030

En la celebración eucarística, Ulloa dio gracias por los 50 años del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), al que describió como un “signo concreto de esperanza” para miles de productores afectados por pérdidas, desastres naturales e incertidumbre rural.

También invitó al país a sumarse a la Teletón 20-30, destacando su aporte a la solidaridad nacional y el apoyo este año a la sala de maternidad para la prevención de enfermedades desde la concepción.

“Cada donación es una luz que vence la oscuridad del sufrimiento”, expresó.

“Que nuestro corazón sea el pesebre donde Dios nazca de nuevo”

Ulloa concluyó llamando a los fieles a no temer la voz fuerte de Juan el Bautista: “No nos regaña; nos despierta”. Pidió que este Adviento encuentre a cada persona con un corazón humilde, disponible y dispuesto a ser un pesebre vivo.