Retroceso dramático: Trump pierde terreno entre los latinos un año después de su ascenso a la Casa Blanca

El apoyo latino al presidente Donald Trump atraviesa una disminución significativa que podría redefinir el comportamiento electoral en Estados Unidos. De acuerdo con un análisis publicado por CNN, este viraje en la opinión pública subraya que la comunidad latina, uno de los grupos demográficos de mayor crecimiento, se consolida como el bloque de votantes más decisivo y volátil del país.

En 2024, Trump registró avances sin precedentes entre prácticamente todos los subgrupos latinos, desde mexicoamericanos en el suroeste hasta dominicanos y puertorriqueños en el noreste. Sin embargo, apenas un año después, las encuestas nacionales muestran un retroceso de la misma magnitud. Un estudio reciente del Pew Research Center evidenció una caída transversal en su respaldo: incluso casi una quinta parte de los latinos que votaron por él en 2024 ahora desaprueban su gestión.

Según CNN, expertos como Matt Barreto, politólogo de UCLA, coinciden en que los resultados de 2024 no consolidaron una base republicana durable entre los hispanos. Barreto sostiene que “todas las señales apuntan a un retroceso”, lo que desmonta la idea de un realineamiento conservador permanente dentro de este electorado.

El deterioro del apoyo latino representa un desafío adicional para el Partido Republicano. En 2026, este cambio podría complicar las aspiraciones del GOP para obtener ventaja en distritos con alta población hispana, especialmente en estados como Texas, donde se ejecuta una redistribución distrital a mitad de la década.

Analistas citados por CNN señalan que la comunidad latina atraviesa un proceso de “desalineación”, caracterizado por una creciente independencia electoral. Mike Madrid, consultor republicano y autor de The Latino Century, afirmó que los latinos son ahora el grupo que más castiga al partido en el poder, impulsados principalmente por frustraciones económicas y no por afinidades ideológicas.

El estudio de Pew muestra la profundidad de este giro. En 2025, un 73 % de las mujeres latinas y un 67 % de los hombres latinos expresaron desaprobación hacia Trump. Incluso sectores que históricamente favorecieron al expresidente —como los latinos protestantes y los hombres sin título universitario— reportan ahora niveles de rechazo de hasta dos tercios.

Las políticas implementadas por Trump en materia económica y migratoria también recibieron evaluaciones negativas. Un 61 % de los latinos afirmó que sus decisiones económicas han empeorado su situación, mientras que 7 de cada 10 consideran excesivas las acciones de su administración en deportación de inmigrantes indocumentados. En términos generales, casi 8 de cada 10 latinos creen que sus políticas perjudican directamente a la comunidad.

Este panorama, según CNN, evidencia que la relación entre Trump y el electorado latino se encuentra en su punto más frágil desde su retorno a la presidencia, a menos de un año del ciclo legislativo de 2026.