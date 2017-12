Odontólogos falsos estafan pacientes en Panamá y Colón

Taina Magaña jamás se imaginó que la estafarían. Vía Facebook contactó a un supuesto odontólogo que le ofreció varios tratamientos dentales por menos de 900 dólares. Ella sólo tenía que transferirle el dinero y el empezaría con ponerle frenillos y realizarle un blanqueamiento, tratamiento que pagó y jamás se le realizó.

“Él me promocionó unos planes para el Black Weekend de frenos. Le enviaba el dinero para, según él, hacer los trámites necesarios”, compartió Taina.

Taina realizó unas seis transferencias de dinero desde septiembre a la fecha. El supuesto odontólogo la citó en varios hospitales privados pero nunca acudió. Ella llegó a abonarle unos 470 dólares.

“Nunca llegó a las citas. Lo he contactado para que me devuelva el dinero. Él me amenaza diciendo que conoce gente y que no me va a devolver el dinero”, añadió.

Las denuncias por estafas de falsos profesionales se han incrementado. Al Ministerio Público han llegado varios casos.

“Está el ejercicio ilegal de la profesión de abogado, luego de los médicos y la contabilidad”, apuntó Haxciria Henríquez, fiscal de la Unidad de Fe Pública del Ministerio Público.

“Nos siguen llegando denuncias, no solamente de odontología, sino de otros profesionales de la salud que siguen practicando el ejercicio ilegal sin haber sido acreditados por el Ministerio de Salud”, afirmó Torick Arce, subdirector de la Región Metropolitana de Salud.

Ejercer de forma ilegal una profesión se penaliza con cárcel de 2 a 5 años. Este 2017, la Región Metropolitana de Salud ha investigado al menos unas siete denuncias de falsos médicos.