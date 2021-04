Comisión de Educación se reúne con la ministra Gorday para aclarar dudas sobre retorno a clases

Ayer la ministra informaba que a partir del 12 de abril se iniciará el retorno de manera gradual.

Vea también: Retorno gradual a clases semipresenciales podría iniciar el 12 de abril

Este martes ha reiterado que será un proceso voluntario y que dependerá del proceso de vacunación de los docentes.

El anuncio de la ministra desató una serie de cuestionamientos entre docentes, padres de familia y otros sectores.

La ministra también recordó que las escuelas con una matrícula grande no podrán iniciar, pero las pequeñas y en lugares donde no hay un alto número de casos.

La diputada Yanibel Ábrego y los diputados presentes recibieron el listado de las escuelas y dijo que ahora ha quedado claro que no es como se percibió ayer, que todos los sectores pensaron que retornaban el lunes 12 todos los estudiantes.

Vea también: Academia Interamericana de Panamá ultima detalles para el retorno gradual a clases semipresenciales

“Solo el 10% de las escuelas”, dijo Ábrego al revisar el listado.

Los diputados han dicho a la ministra que faltó “buena comunicación”.

La ministra explicó que se trata de escuelas que ya iniciaron el proceso y progresivamente las que van integrándose.

“Es voluntario, no significa que las 427 inician el lunes, ellas ya están dando sus tutorías, solo que estarían ya incrementando más niños en clases… Una escuela de 15 niños pudiera que la escuela estuviera abierta toda la semana y que los niños tengan más participación con ese maestro”, recalcó.

Gorday de Villalobos indicó que el modelo semipresencial híbrido es aquel que desarrolla las actividades que son exclusivas del docente y que no se pueden desarrollar en casa.

En tanto se está orientando hacia los primeros grados y estudiantes graduandos que tienen más retos en los procesos educativos.

"Es irresponsable decir que no se tenía planificación en educación, pues si no tuviéramos una, no se hubiese podido dar respuesta; hay barreras como la conectividad. Desde octubre nos estábamos preparando para el regreso semipresencial, pero repunte afectó": titular de @meducapmapic.twitter.com/Z2GBCIrYSM