Toque de queda y cuarentena dominical Conozca los distritos del país donde habrán nuevas restricciones de movilidad

Debido al aumento de casos de la COVID-19 en varias regiones del país, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció la imposición de la cuarentena de domingo y restricciones de toque de queda en más distritos del país, como medida de contención contra la pandemia.

Así las cosas, a partir del domingo 12 de julio, los distritos que estarán a nivel nacional en cuarentena total los domingos son: en la provincia de Herrera, Chitré y Pesé, en Veraguas los distritos de Atalaya y Santiago.

En Coclé en los distritos de Penonomé y Aguadulce, en Panamá Oeste en el distrito de La Chorrera, en Colón en el distrito de Colón, mientras que en Los Santos, los distritos de Macaracas y Las Tablas. Vea el informe del Minsa aquí.

El distrito de Donoso en la provincia de Colón, se aplicará la medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

En tanto el distrito de Colón continuará con cuarentena total todos los domingos.

Mientras que, en la provincia de Chiriquí, debido al aumento sostenido de casos en el distrito de Gualaca, se aplicará medida de toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., y el cierre de los comercios desde las 9.00 p.m.

En tanto para Panamá Este, indicó que en el distrito de Chepo empezará a regir el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los establecimientos a partir de las 9:00 p.m., especificó que Pacora se mantiene con las mismas medidas.

Por su parte, en la región de Azuero las medidas restrictivas continúan debido que a pesar de las cuarentenas implementada los días domingos en algunos distritos de la península, no ha bajado el número de casos, por lo que en Las Tablas, provincia de Los Santos, a partir del lunes iniciará el toque de queda a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios desde las 7:00 p.m., además se mantendrá las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Mientras que en Herrera, donde no ha bajado el índice de casos se implementará en toda la provincia toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., con excepción de la ciudad de Chitré, donde el toque de queda será a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En esta misma provincia, el cierre de los comercios será desde las 9:00 pm., se mantendrá cuarentena total los domingos en los distritos de Pesé y Chitré.

Mencionó que en la provincia de Veraguas se mantienen las mismas medidas.

Sucre, ponderó el trabajo que realizan las regiones de salud Metropolitana y de San Miguelito, y felicitó a sus residentes, ya que en los últimos días se ha presentado una disminución progresiva de casos por lo que les instó a continuar con el autocuidado para proteger a sus familias.