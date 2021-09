Conozca las dos normas que permiten el doble sueldo en el gobierno

El doble salario no es ilegal, lo permite en realidad dos normas, la Ley 37 de 2009, conocida como la Ley de Descentralización, que recibió algunas modificaciones hace poco, pero justo estos artículos que hablan de las licencias no se tocaron. Pero hay otra norma, una todavía más fuerte, y que no se puede modificar tan fácilmente, se trata de nuestra constitución.