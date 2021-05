Consideran que administración y Junta Directiva de la CSS no tienen capacidad de resolver el problema

La crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte sigue siendo la piedra angular en la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), que asegura que solo se pagaría hasta el 2025 y aún se requerirían unos 6 millones de dólares. Los expertos analizan la difícil situación y las posibles soluciones que podrían no ser del agrado de la población.

En reiteradas ocasiones se ha explicado que el problema radica en la división del programa de pensiones en Solidario y Mixto desde el 2005, donde quienes estaban en el Solidario y tenían más de 35 años se quedaban allí, mientras que desde el 2007 todos los nuevos trabajadores ingresarían al Mixto, esta situación condenó a muerte al primer sistema, según explicó el economista Felipe Argote.

Ante el problema, Argote señaló que antes de definir el programa de seguridad social que queremos, hay que establecer la clase de país que queremos en lo económico, por lo que debe haber una estrategia país.

“Tenemos una cantidad de actuario y financista que se meten en los numeritos y empiezan a decir que, si suben 10 años, quito 5 %, hago que los patrones paguen más y los trabajadores paguen tanto ah ya me cuadraron los números. Pero lo que pasa es que el Sistema Mixto del que no se habla a los trabajadores les tocará el 20 % del salario, entonces no es que las personas se van a ir con el 20 % es que no se van a ir y los jóvenes no tendrán oportunidad, porque si ahora con el 60 % no alcanza”, manifestó Argote.

Para el economista, que una persona que cobre 2 mil dólares cuando se jubile le toque $400 no tiene sentido, por lo que es necesario que el sistema funcione y la gente se vaya. “No es posible que el Administrador del Canal, que tiene un salario de 26 mil dólares le mandemos un cheque de 2,500 eso no tiene sentido”, sostuvo.

Argote considero de inaceptable que después de cuatro meses la administración del Seguro Social diga que están haciendo consolidación contable manual y que la Contraloría no quiere firmar esos estados financieros.

Destacó que en el país existen muchas personas que no pagan Seguro Social como los abogados y delivery, que no pagan impuestos y es obligatorio que los independientes paguen Seguro Social, no es opcional.

“Tiene que trabajarse en función del sistema, no solo meterse en los numeritos porque eso tiene resultados prácticos”, dijo Argote reiterando que mientras los trabajadores formales que son a los que se les descuenta porque no pueden decir no quiero, tenemos una nube de informales que no paga Seguro Social que también se enferman y también se tendrán que jubilar, por lo que hay que hacer un sistema de conjunto.

Finalizó diciendo que la ciudadanía tiene la obligación de darle un trato digno a los adultos mayores. Indicó que tener un tercer fondo solidario del grupo individual no tiene sentido, manifestando que el mixto tenía que poner su parte en el fondo solidario, por lo que plantea que se pegue la parte solidaria del sistema mixto al sistema solidaria y eso dará de 15 a 20 años al sistema mientras se reordena el país.

“No creo que la actual administración, la Junta Directiva y el sistema que tenemos tengan la capacidad para resolver este problema, hay que cambiar el sistema en su conjunto para discutir con gente joven y con nuevas ideas. Ellos no están en capacidad, no la tienen ni siquiera para hacer un estado financiero”, puntualizó.