Ritter considera 'desacertada' la decisión de ceder a China un terreno en Amador

"Me parece sumamente desacertada la decisión que tomó el presidente de la República [Juan Carlos Varela] de ofrecerle ese lugar para que China construyera su sede en la ribera del Canal", expresó este viernes 14 de septiembre en Noticias AM.

"Es la entrada y la salida del Canal y me parece que la embajada de ningún país debiera estar en esos puntos tan visibles, estratégicos para la operación" de la vía interoceánica, añadió el analista.

Ritter aseveró que no se puede omitir lo que representan estos espacios para los panameños, por las décadas de lucha y conquista de la soberanía total. El excanciller señaló que Panamá apenas tiene un año de relaciones con China, una posición que inclusive los más críticos del mandatario Varela, respaldaron.

"Es un simbolismo por las pugnas y dificultades que hubo en torno a la bandera en ese tiempo, la bandera de Estados Unidos, pero tiene reminiscencia ahora de querer colocar a una embajada de la segunda potencia mundial", comentó.

Para Ritter, el Gobierno de China terminará desistiendo y optará por no iniciar la relación diplomática "con un conflicto con el pueblo" ni lastimar el sentimiento panameño, al conocer lo que simbolizan estas tierras.

La posibilidad de que se ofrezca un espacio a China para su sede, revivió el debate del descuido durante distintos gobiernos de Amador.

El excanciller recordó que en 1997 se hizo una Ley de Uso de Suelo de las Áreas Revertidas, producto de un acuerdo nacional y que establecía una designación y propósito específico a esos espacios.

"Ciertamente, esa área no tenía asignación específica para hacer una embajada. Yo sé que el área de Amador ha sido un tanto descuidada producto de varios gobiernos, no solamente del presidente Varela, pero eso no justifica de forma alguna que se diga y se hable de forma tan despectiva que allí hay simplemente una tumba vacía", manifestó Ritter.

El Gobierno de Panamá señaló que aún no se ha tomado una decisión y que se consideran otras zonas, como Albrook y Clayton, para la sede diplomática de China. El presidente Varela enfatizó que se trata de una "decisión interna entre países" y que el asunto será estudiado por Cancillería, así como sus repercusiones a largo plazo.

En medio de dos potencias

Estados Unidos llamó a consultas a sus representantes diplomáticos en Panamá, República Dominicana y El Salvador, países que en último año han cortado lazos con Taiwán e iniciado relaciones con la segunda potencia mundial.

Ritter detalló que el Gobierno panameño debe solicitar una aclaración y advirtió que no se puede omitir la coyuntura entre EEUU y China, sumergidos en una guerra comercial de miles de millones de dólares y que una parte de ese comercio pasa por el Canal.

"Insisto en decir que Panamá tomó una decisión correcta y es una decisión soberana, pero no podemos ignorar el entorno conflictivo que existe entre Estados Unidos y China", expresó el excanciller en Noticias AM.

"Cuando un país llama a consultas a su embajador es porque está mandándole un mensaje no al embajador, sino al país donde está acreditado", añadió.

El analista destacó que se deben mantener relaciones cordiales con ambos países, pero "para eso no es necesario lastimar el patriotismo" y sin dejar de considerar que Panamá firmó un Tratado de Neutralidad con EEUU.