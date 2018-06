Contralor Humbert reafirma que planilla 080 sigue suspendida hasta que se hagan auditorías

“Nosotros no hemos levantado esas suspensiones por razones de todos conocidas. Existen muchos temas con los que en este momento no nos sentimos que se están manejando transparentemente”, recalcó.

Agrega que hay ciertos indicios de que “ algunas cosas” no se manejaron de la manera correcta, reiterando que la Contraloría de la República, se mantiene firme en la decisión tomada, en cuanto a la suspensión del pago de la polémica planilla.

De acuerdo con Humbert, la medida no se levantaría hasta que no se revise de manera correcta mediante auditorias de esa entidad, tal cual lo establece la ley.

También informó que están haciendo auditorías en la Asamblea Nacional de periodos anteriores (2014, 2015 y 2016) de contratos y donaciones.

De momento, manifestó que se mantienen a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que “cuando opine, se iniciarán las revisiones”.

“Mi comentario al respecto siempre ha sido: quien no la debe no la debe teme”, declaró el contralor Humbert.

Reiteró lo de las suspicacias, pues según el jefe de la entidad fiscalizadora, hay muchos temas que crean suspicacias y por ello mantendrán el pago de la planilla 080 suspendida.

Detalló que una sola persona presentó la documentación necesaria; sin embargo, no se trata solo del tema de las marcaciones de las horas de entrada y salida, que es importante, sino también las personas tienen que estar trabajando para la AN no pueden estar trabajando para otros temas, ni para hacer política.