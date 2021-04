Cortizo anuncia apertura de auto rápidos en varias provincias con próximo lote de vacunas de Astrazeneca

Durante una gira de trabajo comunitario por la provincia de Herrera, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, reveló que Panamá ha garantizado la adquisición de más de 9 millones de dosis de vacuna contra la Covid-19 que equivale a una cobertura a la población por encima de la inmunidad de rebaño.

El presidente anunció que a partir del próximo lote de vacunas de Astrazeneca que lleguen al país se abrirán auto rápido de vacunas en los terrenos de la feria de David, en la feria de Azuero, en la feria de La Chorrera, en Santiago y en Colón.

Cortizo Cohen exhortó a los gobiernos de provincias a estar preparados para esta vacunación que será de forma simultánea y reiteró que la vacuna de Astrazeneca es segura y efectiva.

"Si seguimos haciendo las cosas bien en salud, en lo social y en lo económico vamos a seguir viendo con esperanza un país que camina por lo correcto", manifestó el gobernante al referirse a la disminución de los contagios y fallecimientos por Covid-19 en Panamá.

Sin embargo, advirtió que “no hemos ganado nada” en la lucha contra la pandemia y exhortó a la población a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad de uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos.

El presidente reiteró el llamado a sus funcionarios a trabajar en equipo y que hagan su trabajo correctamente. "Todo lo que hagan, háganlo bien, es el mensaje claro para los servidores públicos “.

"Para que las cosas salgan bien deben hacerse en equipo, de manera organizada y de forma consistente", indicó el presidente, quien instó a los funcionarios a dar la milla extra todos los días, porque no hay margen para el descanso debido a los tiempos que enfrentamos.

Sobre el trabajo en equipo, particularmente en provincias, anunció la designación de Eduardo Cerda como coordinador para Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas del Centro de Operaciones Nacionales.

"No hay manera de resolver problemas si no se trabaja en equipo… quienes no trabajan en equipo no pueden ser parte de esta administración", señaló el gobernante.