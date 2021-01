Cortizo sobre vacunación: "Nadie puede saltarse las fases, no voy a permitir que nadie abuse"

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró en la provincia de Chiriquí, que está dando seguimiento a la aplicación de las vacunas de Pfizer contra la COVID-19, y agregó que se ha estado avanzando de acuerdo a las metas propuestas en la primera fase de vacunación.

El Presidente afirmó que que la vacuna será aplicada a todo el personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19, luego de denuncias y señalamientos realizados por médicos intensivistas y otros gremios de salud, que aseguran no ser tomados en cuenta.

“Cuando escuche ese ruido, los que me conocen saben que me disguste bastante fuerte, el disgusto fue notorio en la mañana, sin embargo, quiero asegurarle a todos los que están en la primera línea, especialmente a los intensivistas, a todos los que están en tema de UCI, de semi intensivo, UCRE, que se les va a vacunar, lo que sí es imperante es que nadie puede saltarse las fases, no voy a permitir que nadie abuse de todo lo que se ha programado. No quiero entrar en detalles, pero yo creo que ayer se sentaron las pautas para que las personas sepan que aquí el juega vivo termina siendo juega muerto”, manifestó Cortizo.

“He estado dando seguimiento al tema de la ejecución de estas vacunas que han llegado, las más de 12 mil. Y el avance es bien importante, y eso se debe a muchas cosas, a la mística del equipo de enfermeras y técnicos de este país del PAI”, expresó el Mandatario.

Sobre el tema de la próxima entrega de vacunas de Pfizer, Cortizo indicó que el equipo asignado a este tema está pendiente del avance de la optimización de la fábrica de la farmacéutica en Bélgica, con el fin de conocer cuando se realizará la próxima entrega.