Críticas a reemplazo de pena a Raúl De Saint Malo, Fiscalía apelará

La Fiscalía Anticorrupción presentará un recurso de apelación contra la decisión del tribunal de cumplimiento representado por la jueza Irma Arosemena de reemplazar la pena de cinco años de prisión por trabajo comunitario a De Saint Malo.

Hay quienes cuestionan al tribunal de cumplimiento y otros al Ministerio Público, que llegó a un acuerdo de pena de 60 meses de prisión con De Saint Malo a cambio de entregar información, y esto le permitió pedir un cambio de pena.

“La ley permite realizar este tipo de soluciones de conflicto, por lo cual la ley nos lo permite realizarlo sin pensar si es para un trabajo comunitario o no, si no convocar el fin del proceso que es no llevar esto a un juicio, cumplir con lo que establece el procedimiento. Caben recursos dentro de esto y la Fiscalía entonces realizará lo correspondiente, recurso de apelación”, explicó el fiscal, Adecio Mojica.

El empresario De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo, deberá empezar sus labores a partir del próximo 11 de octubre, todos los viernes, hasta cumplir los 960 días en la junta comunal de Ancón.

“Cae mal porque la ciudadanía cree que no hay certeza del castigo y hay impunidad. Una persona que devolvió el dinero, que aceptó y va a trabajar un día a la semana por ocho horas porque el sistema lo permite por virtud del acuerdo de pena que promulgó el Ministerio Público”, señaló el abogado, Ernesto Cedeño.

“Es lo que motivó en 2005 a la sociedad civil a presionar para que hubiese cambios radicales en la administración de justicia. Los escándalos que actualmente atraviesa la administración de justicia son de mucha más sensibilidad que en 2005, y estos ejemplos dan cuenta de eso”, lamentó Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Las jornadas de trabajo comunitario serán los viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.