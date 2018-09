Expresidente Torrijos reacciona a declaraciones de Varela por Embajada de China en Amador

La justificación del presidente Varela para el uso de los terrenos en la antigua “ zona canalera”, no le han caído bien a Torrijos, pues el actual mandatario dijo entre otras cosas que en esa zona existe hasta “ una tumba vacía”, refiriéndose a los terrenos que se otorgaron para homenajear a Omar Torrijos.

Este jueves 13 de septiembre, el expresidente Martín Torrijos respondió en su cuenta de Twitter a lo expresado por Varela y dijo que “es lamentable que el Presidente Varela justifique la decisión de adjudicar terrenos en Amador para la Embajada de China, comparándolo con la asignación de 5 hectáreas a la memoria de Omar Torrijos”, escribió.

En el mismo mensaje dijo que [Omar Torrijos] fue “ el panameño quien junto a héroes y mártires nos devolvieron el canal, la soberanía y nuestra independencia”.

Lamentable q el Presidente Varela justifique la decisión d adjudicar terrenos en Amador para Emb.China.Comparándolo con la asignación de 5 hct a la memoria de Omar Torrijos,el panameño quien junto a héroes y mártires nos devolvieron el canal, la soberanía y nuestra independencia. — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) 13 de septiembre de 2018

Pero no fue el único que reaccionó, ya que el también el expresidente Ernesto Pérez Balladares se refirió al tema y aseveró que lo que dijo Varela “ fue un gran atrevimiento, ya que ese señor no tiene ni siquiera por qué mencionar despectivamente a Omar Torrijos”.

“ Lo que no tiene razón de estar es el monumento que le hicieron en la entrada de Amador a Arnulfo Arias, quien se opuso a que se negociaran los tratados [Torrijos Carter]”, afirmó Pérez Balladares.

Sentenció que no se puede permitir que se establezca la embajada de ningún país en el “ corazón del sentimiento del panameño”.

El presidente de la República Juan Carlos Varela cuestionó este miércoles 12 de septiembre el uso que han dado gobiernos pasados a los terrenos en la Calzada de Amador.

" Es un lugar donde los panameños no hemos hecho las cosas bien. Es una de las tierras más bonitas de nuestro país y lo que tenemos es un hotel abandonado, una tumba vacía, y una tierra del Seguro con un precio altísimo", manifestó Varela.

El mandatario añadió que un gobierno anterior pasó tierras a la Caja de Seguro Social y las " sobrevalorizó" para "inflar los números". También, criticó el uso dado por una fundación, a tierras presuntamente para homenajear a Omar Torrijos Herrera.

" No tengo problema con que la fundación de un partido tome 5 hectáreas de tierra para rendir honor a la persona a la que los panameños le debemos la recuperación de las tierras y el Canal. Pero no pasó nada, lo que hay es una tierra abandonada, no se ha hecho nada", declaró Varela.