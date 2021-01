Padres de Familia de centros educativos oficiales y particulares rechazan diálogo con Meduca

Miembros de la Alianza Nacional de Padres de Familia de los Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá decidieron no participar del diálogo con el Ministerio de Educación (Meduca), del cual la Defensoría del Pueblo sería mediadora.

En un comunicado de prensa, la Defensoría informó que la decisión fue dada a conocer a través de una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, donde los padres de familia aseguraron que anteriormente han participado en varias mesas con el Meduca y las mismas han sido infructuosas.

No obstante, la Defensoría del Pueblo, reiteró que como ente mediador busca encontrar alternativas y soluciones a los conflictos entre las partes en un ambiente pacífico y así evitar manifestaciones.

El ente, también recordó que conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.