'Gol de media cancha', críticas a cambios propuestos a la Ley de Contrataciones Públicas

“ Escúchese bien ciudadanía, que no les mientan. Esta Asamblea tiene todo el poder para buscar la manera que los corruptos no contraten. Se va a saber a ciencia cierta quien avala la corrupción. Y todo el discurso de la leche condensada y la leche condensada va a quedar en eso, en mentiras, en espectáculos. De los que por lo menos este diputado no va a ser parte”, declaró el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

“ Te das cuenta que es un gol de media cancha que metieron los diputados a última hora. Se sale de lo aprobado en Primer Debate. Es un retrato más de la calidad de diputados que tenemos en algunas de las bancadas”, señaló el abogado, Gabriel Tribaldos.

Esta propuesta surge luego de varias reuniones de la bancada del PRD, y la realizaron el diputado Benicio Robinson, Luis Cruz y Ricardo Torres.

“ Que no sea otro parche más. Se trata de la Ley de Contrataciones Públicas de este país, una forma de manejar las finanzas del Estado”, enfatizó el diputado Panameñista, Pedro Torres.

En Primer Debate se aprobó que no podrán contratar con el Estado las empresas que realicen acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública. Los diputados del PRD agregaron que esto solo se aplicaría para las empresas que logren estos acuerdos, a partir que entre en vigencia la ley.