Vacunación iniciaría en Panamá y Panamá Oeste, provincias con más número de casos

Los panameños esperan con ansias la llegada de las primeras dosis de vacunas de Pfizer que deben arribar entre el 18 y 25 de enero al país, de allí en adelante, el Ministerio de Salud debe desarrollar una campaña de vacunación con la esperanza de poder frenar la cadena del virus pandémico, sin embargo, aún hay muchas dudas en torno a estas vacunas.

El doctor Eduardo Ortega, consultor del Consorcio de Vacunas, dijo que el primer objetivo es mantener la capacidad hospitalaria mientras se desarrolla, el segundo objetivo es salvar vidas por lo que se vacunará primero a la población vulnerable y el tercer objetivo es impactar la pandemia vacunando a un gran número de personas que no es de la población vulnerable.

Vea también: Canciller Mouynes: Panamá recibirá el primer lote de vacunas contra el COVID-19 entre el 18 y 25 de enero

En primer lugar, se vacunará al personal de salud en hospitales, clínicas, centros de salud y policlínicas, luego las personas mayores de 60 años de edad que son los más afectados por mortalidad.

“La vacuna disminuye muertes, disminuye la admisión a terapia intensiva, evita la enfermedad severa, evita la enfermedad con síntomas y aún se está estudiando si evita la infección”, señaló Ortega.

Vea también: La Cciap califica como positivo anuncio de llegada de vacunas, pide más información sobre logística

¿Cuánto dura la inmunidad por vacunación?

Ortega explicó que aún se desconoce qué tiempo demora la inmunidad por vacuna, pero actualmente se sabe que por infección la inmunidad que se adquiere puede durar de 6 a 8 meses, por lo que estiman que con la vacuna la inmunidad dure hasta un año, ya que produce anticuerpos más altos y la respuesta inmune es de células más robustas.

Recomienda a las personas que han padecido la enfermedad vacunarse, ya que esto podría ayudar robustecer el sistema inmunológico y se garantiza una protección más homogénea, alta y probablemente más duradera.

“Las vacunas no licenciadas no se pueden comercializar como las licenciadas. Esta es una vacuna autorizada por emergencia por lo que se deben continuar los estudios para saber cuánto dura la protección y qué sucede con algunos segmentos de la población en la que no se ha estudiado”, indicó.

Aunque hoy día hay tres compañías autorizadas, Ortega señaló que estas no tienen la capacidad de producir 15 mil millones de dosis de vacunas para los 7,5 billones de habitantes, es por eso que se requiere que 5 o 7 compañías puedas puedan certificar su medicamento para atender a la población mundial.

Resaltó que luego de administrar la vacuna las personas deben seguir utilizando la mascarilla, ya que los efectos de la primera dosis de medicamento inicial 12 días después y esta primera dosis solo da un 50 % de protección, pero se desconoce qué tiempo dure, por lo que será necesario continuar con las medidas de bioseguridad.

Contraindicaciones

El médico manifestó que la única contraindicación encontrada es la alergia, “aproximadamente 16 millones de personas han sido vacunadas, los efectos secundarios se han producido en 0,2 % de la población, o sea, 11 personas de cada millón de vacunados han desarrollado la anafilaxia que en su mayoría son damas y que tienen antecedentes de alergia”, sostuvo.

“La persona vacunada tiene que durar 15 minutos en el lugar de la vacunación, mientras que las alérgicas deben quedarse 30 minutos y se deben tener medicamentos contra las alergias”, indicó Ortega.

¿Son seguras las vacunas?

Ante el temor que han generado las teorías conspirativas sobre las vacunas, el doctor Ortega indicó que este medicamento es completamente seguro, puesto que al Ácido Ribonucleico (ARN) ha sido estudiado por 30 años para conocer sus beneficios en la medicina, 17 años estudiando vacunas contra coronavirus y 35 años estudiando vacunas de vectores virales, se han mejorado la tecnologías de investigación, se entiende mejor la respuesta inmune y la estructura de las moléculas que se utilizan para vacunar.

“Son muy seguras. Las investigaciones de estas vacunas no se iniciaron hace 10 meses, sino hace 17 años bajo investigación y están cimentadas bajo conocimientos robustos”, recalcó.

Inscripciones

A pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una plataforma para que las personas realicen la inscripción para ser vacunados, no significa que quienes no se inscriban no podrán optar al medicamento, esto solo es para darle al Minsa una idea de cuántas personas desean inocularse, indicó Ortega.

“Es necesario que las personas se vacunen con la misma vacuna, o sea, aquellos que adquieran la vacuna que requiere dos dosis tendrá asegurada la segunda dosis a través de un código de barra”, explicó.

Ortega indicó que la estrategia que desarrollará Panamá para este proceso estará centralizada y que coordinará todo a lo largo del país, se iniciará en el área Metropolitana y Panamá Oeste porque son los sectores con mayor número de enfermos.

¿Puede morir alguien que haya adquirido la vacuna?

Ortega reiteró que uno de los beneficios de la vacuna es que tiene una eficacia de 95% contra enfermedad con síntomas, y otra tiene una eficacia al 100% contra enfermedad grave, por lo que es poco probable que una persona que adquiera la vacuna y se infecte muera.

Fue enfático en decir que la vacuna solo estará a disposición del Minsa, ya que por ser autorizada por emergencia y no licenciada no se puede comercializar a nivel privado.

¿Será necesario volverse a vacunar anualmente?

Ortega indicó que por el momento no hay estudios de coadministración, la recomendación es que haya una diferencia de 14 días entre esta vacuna y otra. Por ejemplo, si la persona necesita vacunarse contra la influenza u otra enfermedad, lo prioritario es adquirir primero la de COVID-19 que es una enfermedad con mayor mortalidad y luego de 14 días adquirir la otra vacuna.

“Es necesario que se vacunen entre un 70 a 80 por ciento de la población, pero antes de esto empezaremos a ver disminución en la cantidad de muertes, menos pacientes en terapia intensiva, menos pacientes en hospitales campaña, menos pacientes sintomáticos y posteriormente veremos una disminución de la transmisión de la enfermedad”, puntualizó Ortega.

Hizo un llamado a las personas a continuar con las medidas de bioseguridad, evitar las aglomeraciones y cuidar tanto de su salud como la de su familia mientras el programa de vacunación alcanza esa alta cobertura que se requiere.