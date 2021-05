Laboristas clínicos se reúnen con Ministerio de Salud

Miembros del Colegio de Laboratoristas Clínicos de Panamá se mantienen reunidos esta con autoridades del Ministerio de Salud a fin de hallar un consenso sobre la falta de respuestas a los acuerdos pactados en el año 2015 y 2016, de los cuales a la fecha no se les ha asignado presupuesto.

Los laboratoristas que mantienen el llamado a un paro de 24 horas prorrogables desde las 7:00 a.m., del próximo lunes 24 de mayo, piden el reconocimiento

Vea también: Ministro Sucre espera reunirse este viernes con los laboratoristas clínicos

fue convocado por el Colegio de Laboratoristas Clínicos de postgrados, maestrías, pago completo de jornadas laborales y ajustes salariales.

El doctor Alessandro Ganci, asesor del despacho Superior, manifestó ayer que el movimiento de fuerza anunciado por los laboratoristas no tiene ninguna necesidad en estos momentos, ya que las puertas del Ministerio de Salud siempre han estado abiertas para dialogar.

"Así lo hemos demostrado, nos sentaremos y conversaremos y esperemos llegar a un acuerdo", sostuvo.

"El Gobierno Nacional en pandemia ha realizado un esfuerzo enorme para llevar las finanzas del Estado y pagar las vigencias expiradas, las cuales en un 90% han sidopagadas", destacó.

Vea también: Laboratoristas clínicos anuncian paro de 24 horas prorrogables desde el 24 de mayo

Añadió que se está pidiendo que el ajuste sea por sueldo y no por sobre sueldo, esto involucra la creación de nuevos cargos y por lo tanto, no se pueden pagar retroactivos sobre eso, mientras no existan los cargos nuevos bien definidos.

Sobre el tema de postgrados, maestrías y otros títulos, dijo que se necesita el perfil de cargo, el cual se analiza con el grupo de laboratoristas, a los que les falta entregar cierta documentación y terminar de definir junto con la dirección de Recursos Humanos los acuerdos pertinentes para la creación de estos cargos nuevos.

Además, existe una cláusula en estos convenios que dice que toda persona que tenga estudios de posgrado, debe ejercerlo, por lo cual debemos realizar la verificación de que se esté ejerciendo, dijo Ganci.

En tanto, Julio Nieto, presidente del Colegio de Laboratoristas Clínicos, manifestó que el gremio tomó la decisión de ir a paro con el 90% de los votos tras una asamblea extraordinaria, debido a que llevan más de 6 años de no obtener una respuesta clara y contundente de cómo van a solucionar los pendientes que tienen.

El paro se hará a nivel nacional y contemplará los siguientes lineamientos:

El 24 de mayo se procesarán muestras procedentes de urgencias y áreas criticas.En los bancos de sangre se deberán seguir haciendo los procedimientos para envió de unidades a los pacientes que así lo requieran.

Se deberán procesar las muestras de hisopado naso faríngeo para pruebas de la COVID-19.

No se van a procesar muestras procedentes de consulta externa.

Los tecnólogos médicos que participen en los equipos de respuesta rápida y de trazabilidad deben acogerse al paro.

"A través de esta junta directiva hemos estado anuentes al dialogo, pero lamentablemente no hemos tenido respuestas y la Asamblea extraordinaria, que es nuestra máxima autoridad se ha pronunciado para un paro de labores", recalcó Nieto, al tiempo que dijo que han sostenido conversaciones con las autoridades de salud y siguen abiertos al diálogo.

Advirtió que ningún miembro de la directiva actual del gremio está habilitado para suspender el paro. "Solamente una asamblea extraordinaria puede dar la orden de levantar el paro", puntualizó.