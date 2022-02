Mediante Decreto Ejecutivo N°17 fechado este 16 de febrero, el gobierno estableció un ajuste en las medidas para el ingreso de viajeros a territorio nacional por la pandemia de la Covid-19.

La medida señala, que todo viajero que ingrese a territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, deberá contar con esquema completo o al menos dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Lo anterior, será según el programa nacional de vacunación aprobado en su país de origen o precedencia.

En cumplimiento de lo anterior, indica el decreto, el viajero deberá registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo al viaje, o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada al país.

Asimismo, todo viajero que ingrese a territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, que no esté vacunado o que no cuente al menos con las dos dosis de vacunación, aprobadas por el programa nacional de vacunación aprobado en su país de origen o precedencia deberá presentar prueba de COVID PCR o de antígeno con resultado no detectado de hasta 72 horas de vigencia, o realizarla sin costo, en el puerto de entrada al país.

