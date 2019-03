Mici propondrá proyecto de ley para garantizar seguridad jurídica de Minera Panamá

La autorización se dio a través de una resolución de Gabinete que fue publicada este jueves 28 de marzo en Gaceta Oficial.

Según un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias, se busca ratificar el contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá para garantizar la seguridad jurídica de la inversión.

El costo de construcción del proyecto es de 6,300 millones de dólares y es desarrollado por la empresa canadiense First Quantum Minerals.

"El contrato de concesión minera y su prórroga se mantienen vigentes en todas sus partes. Sin embargo, es importante ratificarlo con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de la inversión y la reputación del Estado panameño ante los inversionistas extranjeros", indicó el ministerio.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el año pasado la ley que en febrero de 1997 avaló una concesión en Donoso para la extracción de oro, cobre y otros minerales, que fue otorgada a Minera Petaquilla, también de origen canadiense.

El fallo se dio en respuesta a un recurso presentado en 2009 por el ecologista Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

La concesión de Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá -de la que First Quantum posee un 90 %-, vencía en 2017, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla 20 años más.

Tanto la propia First Quantum como la Administración panameña defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.

Panamá, que recibirá anualmente un 2 % de las ventas de cobre en concepto de regalías, ha puesto parte de sus esperanzas en esta mina para volver a ponerse a la cabeza del crecimiento económico de Latinoamérica.

Con información de la agencia EFE.