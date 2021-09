Por Nicanor Alvarado



Minera Panamá extrae 18 mil litros de agua por segundo del Mar Caribe y de un grupo de ríos de la región de Coclé y Colón, y, contrario a lo que hacen otras industrias, por ello no paga un centavo a la nación, reveló el ministro de Ambiente, Milciades Concepción.

En declaraciones emitidas por el programa TVN Investiga "Riqueza minera, ¿para quién?", Concepción asegura que el no pago está contemplado en la lista de exoneraciones que recibe la empresa del Estado. Por ello, Panamá ha dejado de percibir $5.2 millones de dólares entre 2019 y 2021, a razón de casi $2 millones de dólares anuales. "Ese dinero debe servir para la supervisión de la actividad minera. Al no tenerlo, Miambiente no tenía dinero para la supervisión", reconoció el ministro.La minera, que se encuentra en fase de negociación de un nuevo contrato con el Estado, succiona incluso más agua que la que toma la planta potabilizadora de Chilibre -la más grande del país- del lago Alajuela. En este caso, la mina utiliza 15 mil litros de agua por segundo del mar para enfriar su planta energética a base de carbón, y otros 3 mil litros de ríos como Botija o Coclé del Norte, según un informe de las autoridades ambientales al que TVN tuvo acceso.Minera Panamá tiene vigentes dos contratos de concesión de uso de agua con el Ministerio de Ambiente, y tienen un tercer contrato en trámite. La excepción del pago por el uso de agua está en la larga lista de exoneraciones que el extinto contrato le daba a la minera, y que incluye el no pago de impuesto de importación de su maquinaria, ni del ITBMS por compras de artículos y equipo, para su operación, según se explicó en el reportaje.