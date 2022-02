La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, señaló que el regreso de los estudiantes a las aulas, para recibir sus clases de manera presencial, se dará en los primeros 10 días desde la fecha de inicio del año escolar, prevista para el 7 de marzo de 2022.

Este método se aplicará en aquellos centros educativos cuyas matriculas son superiores a los mill estudiantes.

"Muchas escuelas del sector oficial y particular ingresan así, y no hay motivo de una confusión. Esto no debe generar alarma", recalcó la ministra. "Ya hay propuestas de muchas escuelas, con más de mil estudiantes del sector oficial que establecen que un día entran tales grados, luego otros grados. A eso llamamos un retorno progresivo", agregó.

Las declaraciones de Gorday se dieron en el marco de la presentación de un proyecto de ley, a la Asamblea Nacional de Diputados, para la creación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas que estará ubicada en Llano Tugrí en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Ese nuevo centro de estudios superiores iniciaría operaciones con una oferta académica de cuatro carreras que son las licenciaturas en Educadores para la Salud, Tecnología e Innovación Agropecuaria, Educación Intercultural Bilingüe, Etnoturismo Histórico y Territorial.

Con información de Meredith Serracín