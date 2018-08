Mulino reconoce triunfo de Roux en primarias del CD, pero no lo apoyará en campaña

José Raúl Mulino reconoció la derrota en las primarias de Cambio Democrático ante Rómulo Roux. Asegura que permanecerá en el partido, pero que no apoyará a Roux.

Sus declaraciones se dieron luego que resultados preliminares del Tribunal Electoral mostraron una tendencia prácticamente irrevocable apuntando a la victoria de Roux, con alrededor del 70% de los votos y 30% de Mulino.

Para Mulino, Cambio Democrático no tiene oportunidad de ganar con Roux como candidato en las elecciones generales del 2019.

"Roux es un candidato mudo, fantasma. No hace oposición, no tiene propuestas, no responde a las preguntas de los periodistas", declaró Mulino. "El partido escogió la línea varelista, que le vaya bien", sentenció.

Mulino descartó futuros acercamientos, asegurando que sería un hipócrita y que no cree en Roux como candidato. Adelantó que se mantendra activo en el partido y dijo que su base es libre de seguir a quien desee.

Sobre alianzas futuras entre Cambio Democrático y otros partidos, Mulino fue enfático al apuntar que la decisión tendría que pasar por una Convención Nacional.

Se estima que solo el 30% de los votantes registrados acudieron a las urnas. "Roux es un pésimo candidato. La abstención del partido manda un mensaje claro", concluyó Mulino.