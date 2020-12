El discurso de Cortizo sobre no quedarse en casa por COVID-19 que encendió las redes sociales

“ Y si en algún momento llegó a salir positivo de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa. A mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”, destacó el Jefe de Estado panameño.

Este comentario se dio previo a un enérgico llamado de atención que realizó a jóvenes que durante este fin de semana se aglomeraron en un centro comercial para adquirir unas zapatillas de un cantante de reggaeton y otras situación, que se dio en un almacén en la provincia de Bocas del Toro y otros puntos.

Las palabras de Cortizo, para algunas personas en las redes, son contradictorias, debido a que no se mantienen fieles al discurso que exige a los panameños cuidarse e evitar salir a las calles para evitar la propagación del COVID-19 en Panamá, que hasta la fecha ha dejado más de 2 mil fallecidos.