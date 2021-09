Eliminan toque de queda en La Chorrera, Arraiján y David a partir del lunes 4 de octubre

El Ministerio de Salud anunció este miércoles 29 de septiembre el levantamiento del toque de queda en las regiones de La Chorrera, Arraiján, David y Bugaba a partir del lunes 4 de octubre.

Basado en estos indicadores, el Minsa informa que a partir del próximo lunes 4 de octubre se elimina el toque de queda en las siguientes regiones: en los distritos de La Chorrera y Arraiján en la provincia de Panamá Oeste; y en los distritos de Bugaba, David y Dolega, en la provincia de Chiriquí.

Se mantiene las medidas ya establecidas en los distritos de Chame y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; y en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

Cabe recordar que desde esta semana se levantó el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito, y las regiones de Panamá Norte y Panamá Metro.

También se levantó el toque de queda en el distrito de Capira en la provincia de Panamá Oeste, y en el distrito de Chagres en la provincia de Colón.