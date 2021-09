La equivalencia otorgada por la Unión Europea (UE) al código QR de Panamá, además de permitir la movilidad de panameños en esta zona, es un logro en materia de tecnología para el país, que a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) ha desarrollado una serie de plataformas para hacerle frente a la crisis sanitaria desde sus inicios.

El director de la AIG, Luis Oliva, dijo que esta equivalencia es el resultado de la estrategia de PanavaC-19, de la trazabilidad de los casos de covid hasta la vacunación, lo que ha permitido que Panamá esté en la lista con países como Noruega e Israel que tiene un sistema de salud avanzado, lo que es motivo de orgullo.

Vea también: Panamá es el primer país de la región con certificado covid homologado por la Unión Europea

Oliva destacó que entre los beneficios que tiene esta equivalencia están: no ser discriminados en la UE y ahora el país se convirtió en el referente de los países de América que están preguntando “¿Cómo lo logramos?”, indicando que esto se dio porque se consiguió superar las pruebas de control de calidad, protección de datos, los certificados que incluye, además, el QR permite ver si la persona está vacunada, si tienen prueba negativa de covid o si ya padeció covid.

Es preciso recordar que la mayoría de los países de la Unión Europea solo aceptan ciertas vacunas, entre ellas Pfizer y Astrazeneca, ambas usadas en Panamá.

El funcionario contó que ayer conversó con un panameño en Francia, quien ya había usado su código en restaurantes, y parques, lo que indica que si un panameño viaja a la UE no tendrá problemas para moverse por donde desee.

Sobre la entrega del vale digital, Oliva aclaró que existe un aproximado de 10 mil personas que no acudieron al servicio social comunitario, 19 mil que estaban apuntados en cursos y que por algún motivo no se concretaron las clases, y otras 63 mil no hicieron cursos, por lo que se abrió la posibilidad hasta el 30 de septiembre para que cumpla con su medida y poder recibir el beneficio.

Recomendó a aquellos que están en cursos regulares y que hasta ahora no han empezado las clases hacer los cursos para el vale digital.