El doctor Xavier Sáez Llorens habló sobre la importancia de la vacunación pediátrica contra la COVID-19 que radica en la protección de la salud del niño, aumentar la inmunidad grupal, controlar la pandemia y nuevas variantes, y asegurar el ambiente educativo, además del aumento descomunal de casos para los próximos días causados por la variante ómicron.

Expresó que el periodo de intervalo entre la primera y segunda dosis en niños de 5 a 11 años será de 4 semanas, no existen contraindicaciones en alergias, sin embargo, si el niño tiene alergias de profilaxis debe indicar la condición al médico, pero no es una causa para que no se pueda inocular.

En caso de que la persona haya padecido covid o esté enfermo, ahora se recomienda que se vacune una vez esté recuperado o después de tres meses, aunque recalcó que la variante ómicron es capaz de causar reinfección.

Sáez Llorens mencionó que la variante ómicron es menos agresiva para el pulmón, sin embargo, es mucho más trasmisible, advirtiendo que las cifras seguirán aumentando hasta mediados de enero, cuando podrían verse de 5,000 a 10,000 infectados diarios.

“Eso no nos debe asustar, pero al tener demasiada gente infectada vamos a tener aumentos en la hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos. Ojalá el sistema de salud aguante esta oleada para no tener que volver a las restricciones de antes”, indicó el doctor, señalando que tal vez lo único que se deba prohibir son las actividades multitudinarias.

Sostuvo que “la cantidad de infectados que hay ahora mismo en Panamá es brutal, y lógicamente lo que menos queremos es que la demanda existencial sobre pase la capacidad hospitalaria”.

Explicó que para mediados de enero la variante ómicron podría ser la dominante en el país, ya que de esta manera se ha comportado en Estados Unidos y Europa.

El especialista indicó que ahora lo importante es ver la capacidad hospitalaria en lugar de la cantidad de infectados, debido a que estos números van a seguir disparados. Para él, si Panamá no tuviera una población vacunada, esto sería una catástrofe, una carnicería humana, ya que la enfermedad leve se desarrolla en los vacunados, los no vacunados sufren un poco más.

Destacó que en Panamá se está pidiendo una prueba de antígeno negativa al quinto día para culminar la cuarentena, lo que es muy positivo porque que si el antígeno sale negativo quiere decir que la persona no es contagiosa, sin embargo, la prueba de PCR es capaz de detectar la presencia del virus aunque la persona no sea contagiosa.

Sáez Llores recomendó a las personas no vacunadas no exponerse al ómicron, ya que podrían desarrollar una enfermedad más grave que los vacunados, además de que el ómicron no debe considerarse un resfriado que es benigno, y más bien debe ser comparado con la influenza que es más fuerte y causa muerte.

“Hay investigadores que consideran que es la mejor variante para ir acercándonos a la normalidad porque es menos agresiva, si los vacunados se contagian podrían adquirir una inmunidad más robusta para ir superando la pandemia y que se convierta en una endemia. Es más una esperanza que una realidad científica, pero hay que tener cuidado en decir que esto nos acerca al final de la pandemia”, expresó.

Explicó que aún se desconoce la información concreta sobre la inmunidad que genera la variante ómicron, pero sí se espera que combinado con la vacunación no haya la necesidad de aplicar refuerzo cada cierto tiempo.

Sobre la cuarta dosis que se aplicará en Israel, dijo que es una decisión prematura, aunque puede ser beneficiosa para el personal de salud expuesto y adultos mayores, aún no hay evidencia científica de que se pueda llegar a necesitar.

En cuanto a los medicamentosque han sido aprobados como tratamientos contra la COVID-19, el especialista dijo que el mercado está siendo acaparado por Estados Unidos, además, el costo para un tratamiento de 5 días oscila entre 500 dólares, lo que es muy elevado para países como Panamá, pero en el futuro podrían adquirirse.

Pruebas Caseras

Ante el aumento desacelerado de casos, Sáez Llorens dijo que se debe permitir el ingreso de estos kits caseros para que las personas tengan acceso a las pruebas y se las puedan hacer en casa, debido a que el sistema de salud en los próximos días no se dará abasto con la demanda que habrá.

Aseguró que estas pruebas son rápidas, económicas y fiables.