La hepatitis es una enfermedad frecuente en los niños con causas distintas, que usualmente, se manifiesta con un cuadro clínico de diarrea, vómitos, orina de color oscura, eses de color pálida y empiezan a desarrollar ictericia (coloración amarillenta en las escleras de los ojos y la piel), explicó El pediatra infectólogo, Xavier Sáez Llorens.

Esta enfermedad, según el médico, se detecta por medio de laboratorios y exámenes de ultrasonidos, con gran inflamación del hígado, con alteraciones de función hepática, y para su recuperación el niño suele demorar una a dos semanas.

Sáez Llorens sostuvo que, hay muy pocos casos de hepatitis fulminante, es decir, que requieren de un trasplante hepático y rara vez en fallecimientos.

Ahora bien, el infectólogo precisó que, al presentarse un brote o un incremento en los casos, que es lo que está ocurriendo actualmente en varios países del mundo, se asocia con un nuevo virus conocido como adenovirus, el cual ya el 75% de los casos documentados lo han presentado.

“Esto no quiere decir que el otro 25% no lo tiene, sino que no ha sido de fácil detección y los médicos deben estar alertas”, advirtió.

Destacó que el uso de la mascarilla para evitar esta enfermedad dependerá de las causas, esto por la forma en que se trasmiten, como ejemplo indicó, que las hepatitis B y C, se trasmiten por medio de las relaciones sexuales y de las transfusiones de sangre; mientras que la hepatitis A, E y algunos otros virus que causan la hepatitis se trasmiten por vía respiratoria o gastrointestinal, por el contacto con las eses de niños pequeños o por alimentos y agua contaminada precisamente por materia fecal de niños con el virus.

En el caso del adenovirus, no parece que se transmita por vía respiratoria, sin embargo, la evidencia es preliminar por lo que habría que esperar que sea más contundente.

Sobre el surgimiento de otros virus, en los actuales tiempos, el infectólogo destacó que podría deberse a la exposición natural de los niños en especial a bacterias, luego de dos años de pandemia.

La hipótesis de que estos virus vuelvan con más agresividad es lo que preocupa, dijo el médico.

Quinta ola covid

Por otro lado, Sáez Llorens se refirió a la quinta ola de COVID-19 que está enfrentado el país.

“Esta aparente ola o repunte importante de casos, es un poco distinta porque las olas anteriores obedecían a la emergencia de una nueva variante del virus, sin embargo, ahora no hay ninguna variante, sino sub-linajes de Ómicron”.

Aparte, advierte que se está viendo un desacoplamiento importante en el número de casos y las personas que se hospitalizan o fallecen, que afortunadamente es muy bajo.

“Vamos a tener que aprender a convivir con el virus, no creo que sea necesario regresar a las medidas restrictivas draconianas que se utilizaron en 2020, 2021”, recalcó.