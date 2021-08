Los dos compañeros no solamente fueron separados de su cargo, sino que no pueden venir a trabajar hasta que no se obtenga un resultado más fuerte de las investigaciones. En efecto ellos aparecen como propietarios de la clínica en cuestión y que estuvo operando en el Puerto de Balboa. Lo que dice Recursos Humanos es que en efecto si hay conflicto de intereses", afirmó el titular de Salud.